Perdite idriche a Lauro, ancora nessun provvedimento: "L'Alto Calore intervenga" La segnalazione della Guardia agroforestale italiana

Nessun provvedimento nonostante le segnalazioni: è quanto sottolineato dalla Guardia agroforestale italiana del Vallo di Lauro a proposito delle perdite idriche nel Comune di Lauro.

In una missiva indirizzata all'Alto Calore, infatti, i rappresentanti territoriali guidati da Francesco Acerra hanno chiesto un nuovo intervento di ripristino, dopo la sollecitazione di circa un mese fa.

In particolare, l'associazione ha segnalato varie perdite idriche in diverse parti della città: via Pietà, via Vittime di Bologna, via del Balzo, via ge. Della Chiesa, frazione Pignano e via Tito Costanzo Angelini.