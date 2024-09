Ariano: guasti all'illuminazione pubblica in molte contrade L'appello degli abitanti di contrada Santa Regina

Non bastava la mancanza di acqua nelle zone rurali. Da diversi giorni gli abitanti di contrada Santa Regina sono senza illuminazione pubblica.

Il problema ci viene segnalato soprattutto da coloro che risiedono nella parte finale della strada.

"Siamo letteralmente abbandonati in questa zona. Da anni la strada versa in condizioni disastrate tra buche e perdi di acqua. E ora da diversi giorni siamo senza illuminazione all'esterno, con il rischio pure di favorire le incursioni dei ladri. Lo abbiamo segnalato ma nessuno è intervenuto. Quanto tempo dobbiamo attendere ancora? " In molte altre contrade si lamentano pali e cavi abbattuti e non più sistemati.