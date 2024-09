Ariano: piccioni ed escrementi nel cimitero, serve un intervento immediato L'appello dei familiari dei defunti al comune

Loculi vuoti, tombe e lapidi rifugio di piccioni. Accade nel cimitero di Ariano dove la situazione in alcuni lati del luogo sacro comincia a diventare incontrollabile.

A lamentarsi sono i familiari di defunti seppelliti nella parte nuova, stanchi di dover rimuovere continuamente escrementi. "Nei piani più alti è un macello e diventa anche difficile effettuare una pulizia del genere."

Viene sollecitato a questo punto, così come avviene in molte città italiane nei cimiteri, un intervento efficace utilizzando eventualmente sostanze non nocive per gli stessi animali al fine di poterli allontanare.

Esistono interventi di nebulizzazione a ciclo continuo molto efficaci e risolutivi in poco tempo. Un fenomeno che interessa purtroppo molte strutture comunali e no. Ma nel cimitero in modo particolare corre l'obbligo di intervenire al più presto e nel rispetto dei cari defunti.