Quando il provvisorio diventa definitivo: ecco due esempi lampanti Accade a Grottaminarda e Ariano Irpino

Due segnalazioni puntuali e ben documentate, quelle di Simone Maraia su Sei di Ariano se. Riguardano Grottaminarda e Ariano Irpino.

La prima segnalazione: fa riferimento alla stazione degli autobus di Grottaminarda (air Campania) dove, al momento dell'inaugurazione, il rullo mobile con relativa copertura era funzionante, dopo qualche giorno sono state picchettate e risultano inutilizzabili, così non vi è un percorso protetto da pioggia etc, chiederei a chi di dovere di far attivare quesfo servizio o far sostituire il rullo, con delle semplici mattonelle e da poter usufruire del passaggio coperto.

La seconda: riguarda il comune di Ariano Irpino, dov'è presente una casa crollata (abitazione privata), che impedisce l'attraversamento sul marciapiede, presso una curva pericolosa da mesi, si trova presso corso Vittorio Emanuele, zona San Rocco accanto la chiesa della Madonne del Carmine.