Ariano: Piano di zona in tilt con l'inizio del nuovo anno scolastico Un macello all'entrata e uscita da scuola: si salvi chi può...

Pendolari diretti in pullman ad Avellino o Napoli che lasciano le auto per un'intera giornata nel piazzale principale del piano di zona, impegnando uno spazio che potrebbe essere invece al servizio dei genitori degli alunni negli orari di ingresso e uscita da scuola, altre vetture parcheggiate sui due lati della strada, qualcuna addirittura in doppia fila o di taglio e la frittata è fatta.

E' iniziato da poco l'anno scolastico ad Ariano Irpino e a Cardito è già caos totale nei pressi della scuola materna ed elementare Gabriele Grasso e del vicino Alberghiero. Viene sollecitata almeno nelle ore di punta la presenza della polizia municipale o di volontari al fine di evitare ingorghi.

Una periferia così vasta come Cardito, da anni in continua espansione, necessita sicuramente di un vigile di quartiere in pianta stabile. Se ne parla da anni, ma non se ne è fatto mai nulla.