Ariano biofestival d'Irpinia: tutto pronto per il grande evento Il meglio della tradizione gastronomica locale e le eccellenze biologiche del territorio

È tutto pronto per l'inizio del'Ariano biofestival d'Irpinia, l'evento che celebra il meglio della tradizione gastronomica locale e le eccellenze biologiche del territorio. Mancano meno di 24 ore all'apertura ufficiale, prevista per domani, e già si respira grande entusiasmo per un’edizione che promette di unire gusto, sostenibilità e innovazione.

L’inizio dell'Ariano biofestival è previsto già dalla mattina, con i colorati mercatini bio giro torri, dove i visitatori potranno scoprire i prodotti biologici e a chilometro zero, coltivati con passione dai produttori locali.

Alle 17:30 inizieranno gli aperitivi a cura di Plaza Cafè e una proposta di salumi e formaggi selezione del Biodistretto, che anticipano uno dei momenti clou della giornata: dalle 20, gli chef si cimenteranno in una straordinaria rassegna culinaria, proponendo piatti della tradizione irpina rivisitati in chiave moderna e sostenibile.

Il menù di domani prevede: spezzatino di vitello all'arianese dell'Antica Trattoria Di Pietro, la zuppa di fagioli cannellini della Trattoria Valleverde Zì Pasqualina, zuppa di sedano di Gesualdo e crocchè di baccalà del Ristorante La Pergola, lagane e ceci dell'Agriturismo Regio Tratturo, il pancotto di rucola e patate di Peppe Zullo, l'hamburger dell'antica macelleria da Tony, le penne alla puttanesca di Pasta Armando.

Tra di dessert la tartelletta al cacao della Pastry chef Francesca Ragazzo, le crepes di Choco Delice, il torrone de La Torronata, i gelati di Che sapò.

Tra le specialità gastronomiche offerte, non mancheranno piatti vegani e senza glutine, per garantire un’esperienza inclusiva e gustosa per tutti i partecipanti. La selezione di vini è a cura de La Posta e del Biodistretto, la proposta brassicola a cura del Tirtitù. La proposta musicale partirà dal pomeriggio con un selezione musicale, i live sono affidati a Moscatelli/ Shistonero e agli Stragatti - band istantanea.

Il biofestival d'Irpinia si conferma un’occasione unica per immergersi nelle eccellenze enogastronomiche del territorio, promuovendo uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente.

Per scoprire i menù di sabato e domenica, la proposta musicale e prenotare per le degustazioni guidate, visitate il sito https://biodistrettodirpinia.it/bio/. Ariano biofestival d’Irpinia 13-14-15 settembre 2024 - dalle 8.30 alle 24 nella meravigliosa Villa Comunale di Ariano Irpino.