Ariano Biofestival: causa maltempo annullata la serata di oggi L'appuntamento è solo rimandato a domani per una giornata ancora più ricca di eventi e divertimento

Causa maltempo, la serata di oggi venerdì 13 settembre del Biofestival è annullata. L'appuntamento è solo rimandato a domani per una giornata ancora più ricca di eventi e divertimento.

Sabato 14 l’evento comincerà alle 12.30 con aperitivo, pranzo e musica e continuerà fino a sera come da programma.

Rinviati dunque i colorati mercatini bio giro torri, dove i visitatori potranno scoprire i prodotti biologici e a chilometro zero, coltivati con passione dai produttori locali.

Il biofestival d'Irpinia si conferma un’occasione unica per immergersi nelle eccellenze enogastronomiche del territorio, promuovendo uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente.

Per ogni aggiornamento e per scoprire i menù di sabato e domenica, la proposta musicale e prenotare per le degustazioni guidate, visitate il sito https://biodistrettodirpinia.it/bio/. Ariano biofestival d’Irpinia 13-14-15 settembre 2024 - dalle 8.30 alle 24 nella meravigliosa Villa Comunale di Ariano Irpino.