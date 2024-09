Bando strade, Alaia: "Chiesta per i comuni proroga al 31 dicembre" Incontro operativo con De Luca e Cascone

Il consigliere regionale di Italia Viva, Enzo Alaia, ha avuto un incontro con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il presidente della commissione Lavori pubblici, Luca Cascone, finalizzato a rappresentare al Governo regionale l'istanza di sindaci e amministratori locali di prorogare la scadenza del bando per il completamento del programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania.



"Tanti sindaci mi hanno rappresentato le non poche criticità legate alla presentazione dei progetti per il cosiddetto "bando strade" - afferma Alaia -. Da qui l'esigenza di ottenere una proroga che consenta a tutte le amministrazioni comunali di presentare progetti adeguati, in linea con le esigenze dei territori, agevolmente approvabili e finanziabili."



"Il bando per il completamento del programma per la messa in sicurezza della rete stradale - aggiunge - rappresenta un'opportunità cruciale per lo sviluppo infrastrutturale e la sicurezza del territorio campano. In una regione che soffre da anni di carenze strutturali nelle vie di comunicazione, questo programma si pone come un tassello fondamentale per migliorare la qualità della mobilità e, di conseguenza, la vita quotidiana dei cittadini, nonché le opportunità di sviluppo economico."



"La rete stradale campana, in molte aree, necessita di interventi urgenti per il miglioramento della sicurezza - prosegue il consigliere regionale -, sia a causa dell’usura naturale delle infrastrutture, sia per l’aumento del traffico veicolare. Molte strade secondarie, soprattutto nelle aree interne, sono state storicamente trascurate, creando non solo disagi nella mobilità ma anche una crescente vulnerabilità di fronte a eventi meteorologici estremi o altre emergenze."



"Il Presidente De Luca e il collega Cascone hanno dimostrato grande attenzione e sensibilità, recependo le difficoltà dei comuni che ho avuto modo di rappresentare loro. Entrambi si sono detti pronti a valutare la possibilità di una proroga della scadenza. Li ringrazio entrambi, sono davvero molto fiducioso nel fatto che già nelle prossime ore arriverà il decreto che posticipa la scadenza", chiude Alaia.