Perdite d'acqua, sprechi e proteste ad Ariano: impressionante Cannelle/VIDEO Reti idriche colabrodo: situazione drammatica ovunque

Una decina di perdite d'acqua gravissime. Un spreco enorme, senza fine che dura da giorni in queste ore e nessuno interviene. Da località Turco, Santa Regina, Paragano, Vascavino ed ancora Cerreto, lungo una strada recentemente asfaltata e a Cerreto zona stazione e a Cannele nel rione Martiri. Ma l'elenco completo è lunghissimo da un capo all'altro della città, questa è solo una minima parte, la situazione è ormai fuori controllo. Vi sono tutti i presupposti per decretare uno stato di grave emergenza in Irpinia da parte della regione Campania.

Il video allegato all'articolo si riferisce proprio a all'ultimo guasto nel rione Martiri-Cannelle. L'acqua pensate, oltrepassa il ristorante Le Rose ed arriva fino alle vicinanze dell'Arena Mennea.

Il tutto è stato segnalato già da sabato scorso all'alto calore, ma nulla. "Ora se telefoniamo ai numeri preposti, ci prendono anche in giro, con battute stupide. E' davvero vergognoso quello che sta accadendo. Non sappiamo più a chi rivolgerci. L'acqua si spreca, noi rimaniamo vergognosamente a secco ogni giorno e le bollette continuano ad arrivare.

Chiediamo all'alto calore come forma di rispetto e vicinanza alle popolazioni coinvolte di annullare il pagamento del periodo estivo."