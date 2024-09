Mondo del calcio a lutto: addio all'ex calciatore Franco Staglioli Ha indossato le maglie di Montella, Nolana e Salernitana

Per anni ha calcato i campi di tutta la Campania e non solo, bomber di razza e spesso capocannoniere. Il mondo del calcio a lutto per la morte di Franco Staglioli.

Ex calciatore della Salernitana, aveva partecipato al campionato “De Martino” con i granata, condividendo il campo con talenti come Ciccio Cordova e i salernitani Bruno Nastri, De Simone e Sasso.

Nella sua lunga carriera da calciatore ha indossato anche le casacche di Agropoli, Sarnese, Montella e Nolana.

Soprannominato "il brasiliano" per la facilità e la propensione al dribbling, Staglioli lascia un grande vuoto nel mondo dello sport campano.

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 16:30 presso la chiesa dei Santi Giuseppe e Vito di Montecorvino Pugliano.