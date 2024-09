Lavori a Venticano, chiuso al traffico un tratto della Statale Appia Fino alla fine del mese e permetteranno la rimozione del senso unico alternato

A partire da domani, martedì 17 settembre, prenderà il via la cantierizzazione relativa ai lavori di ripristino del corpo stradale e nuova pavimentazione lungo la strada statale 7 ‘‘Appia’’ a Venticano, in provincia di Avellino.

Il provvedimento è stato condiviso con gli Enti Territoriali competenti; l’attività rientra nell’ambito del Piano Commissariale degli interventi infrastrutturali connessi alla presidenza italiana del G7.

Nel dettaglio, per l’esecuzione dei lavori, fino al prossimo 30 settembre, sarà chiusa la tratta stradale compresa tra il km 284,050 ed il km 287,750, in entrambe le direzioni. La circolazione – ad eccezione dei mezzi di soccorso – verrà deviata in loco lungo viabilità alternativa.

L’ultimazione di questo intervento permetterà la rimozione del senso unico alternato attualmente presente tra il km 284,410 e il km 284,430.