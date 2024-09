Ariano: il mistero del telefonino che squilla in una caditoia stradale L'appello da via Annunziata nel cuore del centro storico

Un telefonino che squilla in fondo ad una caditoia stradale, lo ha fatto fino a qualche ora fa senza poter ottenere risposta. Accade lungo via Annunziata non molto distante dall'istituto di assistenza Francesco Capezzuto e dalla scalinata che porta a via De Sabramo.

Dell'accaduto sono state messi al corrente da due giorni anche carabinieri e polizia municipale. Ma l'apparecchio telefonico è lì e non si sa con esattezza se sia caduto accidentalmente, fatto improbabile considerate le fessure strettissime della grata o se qualcuno se ne sia liberato volutamente per altri motivi.

Probabilmente con l'intensificarsi delle piogge potrebbe sparire del tutto nelle prossime ore senza che nessuno abbia fatto qualcosa per recuperarlo.