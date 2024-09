Ariano, rifiuti alle spalle delle poste e ingresso palasport: non c'è verso Ogni settimana la stessa dimenticanza dopo il mercato dell'ortofrutta

Non ce la possiamo fare... La settimana abbiamo avvisato personalmente il sindaco Enrico Franza il quale strigliò gli addetti ai lavori, ordinando l'immediata rimozione dei rifiuti lasciati a terra dopo il mercatino ortofrutticolo del sabato nel piano di zona, parliamo di cartoni, cassetti, residui di verdure e quant'altro. Immondizia che dovrebbe essere rimossa subito dopo la vendita da parte degli ambulanti, che sicuramente non hanno alcuna colpa in questa storia.

Puntualmente e di giorni ne sono passati da sabato scorso già quattro la spazzatura è ancora li, alle spalle dell'ufficio postale e della sede di igiene mentale dell'Asl, poco prima della scalinata che porta a via Viggiano.

Ma fosse solo questo... Entrando nel piazzale del palasport, sulla destra troviamo un altro ammasso di cassette di plastica uso frutta. Uno spettacolo indecoroso che va ad unirsi al disordine che regna anche in prossimità del secondo ingresso della struttura.

Non è possibile che per ogni tipo di raccolta, compreso gli escrementi di animali, ci tocca sempre sollecitare ed elemosinare un intervento, quando invece dovrebbe essere una prassi normale.