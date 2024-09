Solofra, riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport: ci sono i fondi Un intervento dal valore totale di 802.000 euro, che al Comune non costerà nulla

Anche Solofra rientra tra i beneficiari dei finanziamenti garantiti dal Fondo di Sviluppo e Coesione, appena sbloccato grazie all’intesa siglata tra Regione Campania e Governo Italiano. Il lavoro dell’Amministrazione Moretti, dei dipendenti, dei funzionari dell’ufficio tecnico e dell’ufficio dedicato ai fondi Pnrr di Palazzo Orsini, ha permesso al comune di intercettare la cifra di 490.775 euro, destinata al progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport.

Un intervento dal valore totale di 802.000 euro, che al Comune non costerà nulla poiché trattandosi di un progetto NZEB (ovvero a consumo energetico quasi nullo), vedrà il GSE, il Gestore dei Servizi Energetici, coprire il resto del finanziamento.

“Siamo estremamente soddisfatti per questo finanziamento che ci permetterà di riqualificare, finalmente, il nostro Palazzetto dello Sport che da troppo tempo attendeva un restyling.

Diventerà un punto di riferimento per le attività sportive delle nostre associazioni e dei nostri cittadini, moderno, funzionale, attrezzato e ad Emissioni zero. Un obiettivo raggiunto grazie alla nostra determinazione e all’elevato valore del progetto che ha ottenuto un punteggio altissimo di valutazione da parte del Ministero. Ed è per questo che l’intervento, inizialmente presentato presso il Dipartimento Sport e Periferie, è stato poi ripreso all’interno dei Fondi di Sviluppo e Coesione. Non posso che ringraziare gli uffici per questo successo”, con i quali c’è stato un costante confronto, aggiunge l’Assessore con delega allo Sport e all’Efficientamento Energetico Vincenzo Penna. “Un risultato straordinario, un riconoscimento ancora una volta della bontà dell’operato della nostra Amministrazione” dichiara il Sindaco Nicola Moretti.