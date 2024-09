"La caduta della Madonnina, non lasci spazio a parole vuote e superstizioni " Il monito dalla parrocchia Santa Maria Maggiore dopo quanto accaduto a Mirabella Eclano

"La caduta della Madonnina, che ieri sera ci ha profondamente turbati, non deve e non può lasciare spazio a parole vuote e superstizioni! Questo piccolo incidente, che non ha causato danni a persone e solo un piccolissimo danno, certamente riparabile, alla statua, sia piuttosto motivo di riflessione".

E' quanto scrive la parrocchia Santa Maria Maggiore di Mirabella Eclano dopo l'accaduto che ha messo a rumore la comunità eclanese.

"Maria ci insegna che le cadute, le difficoltà, i dolori, fanno parte della vita. Con l'aiuto del Signore, della Madre Santa e dei fratelli, e sostenuti da una fede autentica, possiamo rialzarci.

Credere a Maria significa seguire il suo esempio di fede, di risposta generosa alla chiamata, di ascolto attento della Parola e di un silenzio carico di speranza.

Maria Santissima Addolorata, che abbiamo sentito particolarmente vicina in questi giorni, continui a vegliare su tutti noi e sulla nostra crescita spirituale, personale e comunitaria".