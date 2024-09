Ariano: ordine e decoro dentro e fuori lo stadio Renzulli L'intervento degli operai idraulico forestali

Bonifica degli spalti ed eliminazione di arbusti ed erbacce furi e all'interno dello stadio Silvio Renzulli ad Ariano Irpino.

All'opera gli operai idraulico forestali della comunità montana ufita come sempre preziosissimi. Restituito ordine e decoro nei due ingressi dell'impianto, lungo la stradina di accesso agli spogliatoi e la staccionata di viale Tigli dove fatta eccezione della pavimentazione disastrata sul marciapiede, dove per motivi di sicurezza, sarebbe necessario un intervento immediato, la situazione si presenta ordinata in quanto costantemente monitorata dagli stessi operai.

E' grazie a questi uomini e donne della comunità montana se la villa comunale è rinata, il boschetto Pasteni oggi è un gioiello, se non fosse per qualche imbecille diseducato ed altri spazi verdi come ad esempio lungo la strada panoramica si presentano ospitali soprattutto per i turisti e gli amanti del pic nic all'aria aperta.