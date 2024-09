Messa in sicurezza strade Vallo Lauro: Forza Italia scrive a provincia e regione Denunciato lo stato di precarietà in cui versa il tratto importante e strategico di Santa Cristina

Il coordinamento di Forza Italia Vallo Lauro rivolge viva istanza ai competenti uffici provinciali e regionali per sollecitare mirato intervento e programmare la messa in sicurezza dell'arteria viaria S.S. n° 403 che da San Paolo Belsito porta alla diramazione della vecchia strada statale dei due principati in agro di Forino.

"Parliamo della strada Santa Cristina che svolge un'importante funzione di comunicazione collegando i centri del Vallo di Lauro e non solo, con il salernitano ed in particolare, utilizzata dagli studenti universitari per raggiungere il polo accademico di Salerno-Fisciano.

Invero, il decadimento di tale arteria pressoché inservibile da circa quattro anni non più transitabile in sicurezza è di ostacolo alla funzionalità di qualsiasi attività anche agricola e boschiva, non apparendo più idonea a fronteggiare il transito degli utilizzatori, perché, tra l'altro, sprovvista di misure efficaci per la sicurezza. È il caso di rappresentare che detta arteria viaria serve anche a migliaia di agricoltori di quei terreni montani adibiti alla produzione di castagne, nocciole, funghi ed anche al taglio dei boschi ed infine al transito di greggi e mandrie che trovano foraggio nutriente tra quelle selve.

Si fa perciò d'uopo l'intervento domandato, così da rendere transitabile l'antica strada munendola di misure adeguate alla sicurezza per la viabilità. In mancanza di riscontro si proporrà l'interrogazione parlamentare, e, verificatone i presupposti normativi, non si esclude un esposto alla competente autorità". La nota è a firma del coordinatore di Forza Italia Vallo di Lauro Santo Santaniello.