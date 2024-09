Ha una massa tumorale alla mammella: abbandonata in strada La triste storia di una cagnetta solitaria

Da diversi giorni un cane meticcio con una massa tumorale alla mammella giace solitario lungo la strada che da località Casone porta a Tre Torri in un fazzoletto di terra a confine tra Ariano Irpino, Villanova del Battista e Flumeri. Sarebbe stato abbandonato probabilmente per via della sua malattia. Un gesto se così fosse, davvero ignobile.

Si sposta di pochi metri sconfinando da un territorio all'altro per poi adagiarsi a terra nell'erba, privo di forze all'inizio di una stradina di campagna. Dell'accaduto è stato informato il servizio veterinario dell'Asl di Avellino attraverso il numero verde 800178400 della regione Campania pronto soccorso degli animali senza padrone che ha effettuato stamane un primo sopralluogo. Non è stato possibile far giungere l'ambulanza a causa dell'allontanamento del cane letteralmente impaurito.

L'animale, dotato di un collare, si presenta particolarmente denutrito. E' stato rifocillato da qualche automobilista di passaggio e dal presidente della protezione civile flumerese Francesco Giacobbe. La speranza è che possa essere al più presto preso in cura dagli organi preposti prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare anche dal punto di vista metereologico.