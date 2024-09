Lapio ricorda don Davide Forte nel centenario della morte Il ricordo affidato allo storico Fiorenzo Iannino

Lunedì 30 settembre, a conclusione della messa celebrata alle 18:30 dal parroco don Luigi Verzaro, nella chiesa della Confraternita del Carmine la comunità di Lapio ricorderà la figura del sacerdote Davide Forte, di cui quest’anno ricorre il centenario della morte.

Il ricordo affidato allo storico Fiorenzo Iannino:

"L’evento è stato organizzato dal sodalizio guidato dal priore Gaetano Caprio: ‘Non potevamo passare sotto silenzio- ci ricorda- una ricorrenza legata al nostro più illustre padre spirituale’. Oltre a guidare la confraternita per circa un quarantennio, promuovendone il generale restauro, don Davide fu fine intellettuale e fertile pubblicista di ispirazione antimodernista, per i suoi meriti insignito del titolo onorifico di abate: cominciò a collaborare con vari periodici della diocesi sannita e occasionalmente anche con ‘L’osservatore

romano’. Per la ‘Gazzetta popolare’ di Avellino pubblicò numerosi articoli (riuniti in volume nel 1900)

su quelli che lui considerava i mali del suo tempo".