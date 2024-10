Impianti sportivi: Casalbore modello di innovazione in Campania Da oggi si potrà prenotare online in autonomia l’utilizzo degli impiantì

asalbore è uno dei pochi comuni in provincia di Avellino e forse in regione Campania a dotare gli ingressi degli impianti sportivi, campo da tennis e campo di calcetto, di un sistema di automazione che consente, dopo la prenotazione online in assoluta autonomia, di accedere alle due strutture utilizzando un codice “Qr Code” che si riceve sulla propria mail.

Il sistema di prenotazione online permette anche il pagamento tramite PayPal. Per poter prenotare occorre aprire la home page del comune di Casalbore all’indirizzo www.comune.casalbore.av.it e cliccare su “Centri sportivi - Prenotazioni e pagamenti”. Oppure tramite l’app istituzionale “MyCasalbore” cliccare su “Prenotazione Impianti Sportivi”. E seguire i vari intuitivi passaggi.

Per le prenotazioni serali l’automazione attiverà anche l’illuminazione della struttura che rimarrà accesa fino a 15 minuti dopo la scadenza del tempo di gioco.

Ovviamente dalle 9,00 alle 13,30 di ogni giorno feriale sarà possibile continuare a prenotare l'utilizzo delle strutture rivolgendosi all'Ufficio di polizia municipale.