Ariano, va sempre peggio a Creta: "E chi ci pensa qui giù, altro che G7" Gli abitanti: "Strade asfaltate ovunque ma chi è nato sfortunato così dovrà morire"

Va sempre peggio a Creta e non si sbagliava anni fa Franco Caso un abitante del luogo quando ebbe a dire ai politici: "Ci verrete a prendere con l'elicottero per uscire di casa". Una strada sventurata da anni dove non basterebbe forse neppure un G7 per tirarla su. Hanno avuto più fortuna invece arterie che non sono neppure trafficate, asfaltate dalla notte al mattino in un batter d'occhio.

Ma chi è nata sfortunata come Creta forse lo sarà per sempre. A nulla sono serviti nel corso degli anni gli appelli al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

Oggi dopo una serie di interventi che in qualche modo avevano ripristinato un minimo di viabilità, siamo ritornati punto e a capo. La condotta idrica fa di nuovo acqua da tutte le parti, una proprietà che continua a subire danni, auto che rischiano di rimanere impantanate o in panne nelle grosse buche presenti.

L'alto calore da un lato che dovrebbe fare la sua parte e non lo fa, il comune che attende finanziamenti per completare gli interventi. E intanto l'inverno si avvicina e sarà davvero triste quest'anno se non si interverrà con la massima urgenza.