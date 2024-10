Lollobrigida a Flumeri: "E' fondamentale investire sulla logistica" "In Italia produciamo i migliori prodotti del mondo e questa terra è un esempio"

"Occorre fare squadra non solo tra istituzioni e privati, ma anche all’interno delle singole filiere, per garantire prodotti di qualità elevata da un lato e un giusto reddito per i nostri agricoltori dall’altro. Sono tanti i modelli di collaborazione vincenti nella nostra Nazione. Filiera Armando è uno di questi. La piattaforma logistica insieme alla nascente stazione Hirpinia possono recitare un ruolo importante anche in questo comparto, ma è importante fare rete e sfruttare al meglio questa grande opportunità".

Lo ha detto il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida intervenuto a Flumeri in occasione della quattordicesima edizione di IncontrArmando 2024.

"Non dobbiamo avere timore di nessuno quando il giudizio è sulla qualità, in Italia produciamo i migliori prodotti del mondo. E' importante però investire sulla logistica, cosa che non è stata fatta in questi decenni. Siamo in ritardo rispetto a nazioni come la Spagna che oggi è all'avanguardia nella logistica ferroviaria. Dobbiamo assolutamente recuperare questa capacità di guardare l'intero sistema integrando le prospettive. L'Italia è particolare come sua conformazione geografica ma alle difficoltà devono corrispondere idee e progetti migliori. E agli italiani la testa non è mai mancata".

Così Marco De Matteis: "Il mercato internazionale, sempre più competitivo, impone oggi un’accelerazione alle aziende italiane, che devono continuare a investire nel miglioramento qualitativo per mantenere una posizione di rilievo come Made in Italy nel mondo. Nel nostro settore, questo significa impegnarsi per accrescere la qualità della pasta lungo tutta la sua filiera produttiva, partendo dalla eccellenza e salubrità della materia prima".