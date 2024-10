Party interrotto a Monteforte, il legale: gli organizzatori non hanno colpe La nota dell'avvocato Alfonso Laudonia

Ha desttao scalpore la notizia pubblicata nei giorni scorsi del party a Monteforte Irpino interrotto dalle forze dell'ordine per gravi irregolarità. Sul caso interviene l'avvocato Alfonso Laudonia il quale in rappresentanza "della associazione organizzatrice dell evento del 6 ottobre 2024 in Monteforte non tenutosi", tiene a precisare "che la mancanza di autorizzazioni richiamate nell'articolo pubblicato sul vostro giornale sono adempimenti riferiti esclusivamente al proprietario del locale e non certamente all'organizzatore, il quale diligentemente aveva chiesto allo stesso proprietario l'esistenza di tutte le autorizzazioni e conformità alla legge, come risulta anche da contratto sottoscritto tra le parti.

La chiusura ha evidentemente creato enormi problemi anche economici agli stessi organizzatori".

Gli organizzatori dell'evento - aggiunge il legale - danneggiati a loro volta, nulla hanno a che fare con le autorizzazioni, che erano adempimenti esclusivamente in capo al titolare del locale. Anche per quanto concerne la presenza di barriere architettoniche il legale degli organizzatori sottolinea che nel locale sono attive due porte con cestello per disabili.