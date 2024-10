Ariano: sosta selvaggia e marciapiedi rotti senza rampe L'appello da rione Martiri versante Accoli

"Tra sosta selvaggia e marciapiedi rotti senza rampe è diventato impossibile camminare a piedi e con i passeggini. Qui giù siamo da anni dimenticati mondo".

La segnalazione ci arriva questa volta da rione Martiri ad Ariano Irpino, per intenderci, il tratto che va dal bivio di Montecalvo Irpino, zona cimitero alla rotatoria.

"La segnaletica è scarsissima e ormai obsoleta, basta guardare la tabella del nostro rione. Dall'autolavaggio al bar Regina è un'indecenza.

Lo abbiamo denuciato da tempo ma senza mai ottenere risposta. Per non parlare delle auto che sfrecciano ad altissima velocità, soprattutto di notte". Un problema già sottoposto a chi di competenza dagli stessi residenti, ma da parte delle forze dell'ordine, controlli zero.

"Ci auguriamo che possa esserci un'attenzione anche verso il nostro rione e in modo particolare su questo versante, attraversato da tanti pedoni diretti nel vicino cimitero, anche alla luce dell'imminente commemorazione dei defunti".