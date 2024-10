Pratola Serra: "Fiducia nella legalità perché lo Stato vince sempre" E' il titolo dell'incontro promosso dall'amministrazione comunale con la presenza di Catello Maresca

Fiducia nella legalità perché “lo Stato vince sempre”, è questo il titolo dell’incontro promosso dall’amministrazione comunale di Pratola Serra che si terrà sabato 19 Ottobre alle ore 17:00 a Pratola Serra, nell'uditorium “Giovanni Paolo II”.

Incontreranno la cittadinanza per discutere di infiltrazione e di lotta alle mafie:

Renato Natale, medico prestato alla politica, primo cittadino di Casal di Principe dal 1993 al 1994 e dal 2014 al 2024, amico di Don Peppe Diana, parroco assassinato dal clan dei Casalesi. La sua è una vita di lotta a favore dei più deboli, degli indifesi, dei immigrati. Di fronte ai camorristi non ha mai abbassato la testa, anzi li ha combattuti a viso aperto, non si è fermato neanche dinanzi alle minacce e alle intimidazioni;

Catello Maresca, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, che si è occupato delle principali inchieste contro il clan dei Casalesi ed ha contribuito in maniera determinante alla decapitazione dei vertici dell’organizzazione malavitosa. Per queste sue indagini investigative dal 2008 vive sotto scorta. Nonostante ciò, il magistrato ha continuato la sua attività, coordinando e dirigendo le operazioni che hanno portato, dopo 16 anni di latitanza, all’arresto di Michele Zagaria, capo dell’organizzazione camorristica dei Casalesi.

E’ da questa operazione che nasce il suo ultimo lavoro editoriale “Lo Stato vince sempre” che sarà presentato a Pratola Serra con lo scopo di lanciare un messaggio importante: la mafia può essere sconfitta, ma solo se lo Stato è forte e unito e se la società civile si impegna a diffondere la cultura della legalità.

Parteciperanno all’incontro anche il consigliere comunale Francesco Musto, il sindaco Gerardo Galdo e le autorità civili e militari della provincia di Avellino. A moderare l’incontro il giornalista Attilio Ronga.

"E’ un grande onore per l’amministrazione comunale ospitare a Pratola Serra il magistrato Catello Maresca e Renato Natale, la missione da loro intrapresa, è anche la missione di questa amministrazione e la loro a presenza Pratola Serra è la testimonianza di una condivisione di valori. Incontri come questi serviranno a diffondere la cultura della legalità e della giustizia, specie in una realtà come la nostra, profondamente segnata da recenti indagini giudiziarie e dallo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa.