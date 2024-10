Ariano: tutto pronto nel piano di zona per la festa dei nonni 2024 L'iniziativa promossa dall'associazione di volontariato Panacea

Sarà una domenica all'insegna dell'allegria e socializzazione. Si svolgerà ad Ariano Irpino anche quest'anno la grande festa dei nonni. A promuoverla l'associazione Panacea guidata in maniera impeccabile da Maria Spina Pratola.

L'appuntamento è per domani, domenica 13 ottobre a partire dalle 9.30 nei locali del centro sociale di piano di zona accanto al Palasport.

In programma: laboratori di pasta, dolci e dimostrazioni di antichi mestieri. Pranzo tipico arianese preparato dai nonni e nipoti, musica e tanto divertimento. C'è ancora posto. Per info e prenotazioni 339.4865023. "Vi aspettiamo per cucinare, impastare, scoprire antiche tradizioni". L'iniziativa gode del patrocinio morale del comune.