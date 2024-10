Grottaminarda, nuovo avviso per voucher: libri grazie ad economie residuali Ecco tutte le informazioni utili

Si informano le famiglie che è possibile fare ulteriore richiesta del buono libri. Nell'ambito della procedura relativa alla concessione di contributi per l'acquisto di libri di testo in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) e secondaria di secondo grado (scuola superiore) esistenti sul territorio comunale per l'anno scolastico 2024/2025 (avviso del 29/08/2024), è emerso, infatti, che vi sono economie residuali.

Da qui l'avviso pubblico per invitare a presentare una nuova domanda attraverso la piattaforma telematica: “servizi scolastici digitali” ed ottenere un nuovo voucher libri.

La procedura è sempre la stessa, attraverso pc, telefonino, tablet o altri dispositivi collegabili ad internet: basta andare sulla home page del sito istituzionale dell’ente all’indirizzo https://grottaminarda.simeal.it/sicare/benvenuto.php a partire dalle ore 00:01 del 15 ottobre 2024 fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2024, inserire Spid, Cie o Cns. La compilazione è semplice ed intuitiva e come, oramai consuetudine gli utenti troveranno anche un pratico manuale.

Per l'ammissione al beneficio valgono le stesse indicazioni del precedente avviso e quindi in base alle fasce di reddito.

L’acquisto dei libri di testo potrà essere effettuato, mediante voucher, esclusivamente presso una delle cartolibrerie/librerie che si sono accreditate con il comune di Grottaminarda e che sono riportate sull'avviso scaricabile dal sito istituzionale.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare gli uffici della struttura autonoma intersettoriale al numero telefonico 0825.445211 oppure scrivendo una mail all’indirizzo strutt.inter@comune.grottaminarda.av.it.