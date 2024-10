Mim bando mense: finanziati 19 comuni in provincia di Avellino Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ecco i comuni finanziati

Ammessi a finanziamento 19 comuni della provincia di Avellino che avevano partecipato all'avviso pubblico n. 104609 del 29 luglio 2024 che si inserisce nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

Con tale avviso emanato dal ministero dell’istruzione e del Merito si intende finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie.

Ecco i comuni finanziati:

Mirabella Eclano 359.763,18; Grottaminarda 621.984,48; Melito Irpino 297.515,00; Volturara Irpina 475.000,00; Avella 875.500,00; Aiello del Sabato 330.114,00; Taurano 130.500,00; Lauro 824.621,84, Sperone 600.000,00; Montella 495.000,00; Paternopoli 440.000,00; Calitri 367.236,00; Monteverde 286.335,00; Torre Le Nocelle 653.516,00; Cesinali 568.800,00; Gesualdo 645.000,00; Montefredane 404.400,00; Conza della Campania 449.803,20; Santo Stefano del Sole 475.000,00.

La provincia di Avellino, dunque, è stata finanziata per un totale di € 9.299.588,7 da parte del ministero della pubblica istruzione e del merito.

Soddisfazione è stata espressa in particolare dal sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che ha ringraziato con una missiva il ministro, Giuseppe Valditara, per l’attenzione dimostrata verso la provincia di Avellino, esortandolo a ricercare ulteriori risorse Pnrr per la riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole nei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno talvolta penalizzate nelle graduatorie dei bandi regionali di finanziamento in quanto all’esigua popolazione scolastica.