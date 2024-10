Ariano: un tombino che sta per sprofondare, buche e detriti Ecco in che condizioni versa la provinciale 414 al bivio di Sterda

Un tombino che sta per sprofondare, buche e detriti. E' diventata davvero disastrata i più punti la strada provinciale 414 che da Ariano porta a Montecalvo. I disagi maggiori come si può notare nella foto, all'altezza del bivio che porta a località Sterda. Ma non è l'unico.

Tutta l'arteria è interessata da dissesti e continue perdite d'acqua. Si tratta di un'arteria da anni trascurata dell'ente provincia per quel che riguarda la viabilità e sicurezza stradale e dall'alto calore nonostante le continue segnalazioni.

Una situazione analoga si registra anche nei due svincoli della variante Manna-Tre Torri, che portano alle località Orneta, Casone e Fiumarelle. Ad aggravare la situazione il passaggio giornaliero dei mezzi pesanti diretti o provenienti dal cantiere della stazione Hirpinia. Strade sottoposte ad uno sforzo enoeme che necessitano di una manutenzione straordinaria.