Irpinia longeva: Villanova del Battista brinda ai 103 anni di Maria Silano Il lieto e straordinario evento in contrada Fontana dei Salici

Emozionata, silenziosa ed incredula. Si guarda intorno e sorride a tutti quasi come una bimba dolcissima che mostra la sua timidezza. E’ il volto tenessimo di Maria Silano nel giorno dei suoi 103 anni a Villanova del Battista.

Il lieto e straordinario evento in contrada Fontana dei Salici, circondata dall’affetto dei propri cari. Due figlie Rosa e Filomena, quest’ultima in Germania, lontana dalla propria terra, tre nipoti e sei pronipoti.

Vedova da tre anni, suo marito è morto all’età di 97 anni, ha vissuto guerre e terremoti. Momenti belli e tristi, vita di sacrifici nei campi e amore smisurato per la sua famiglia. Mai un’ombra su di lei, una donna umile e giovale con tutti. Ha vissuto gran parte della sua vita nel rione Taverna.

Primo traguardo di longevità nel suo paese, in veste di sindaco per Ernesto Iorizzo e la sua amministrazione comunale.

Consegnata una pergamena ricordo e un fascio di rose rosse nelle mani della festeggiata. Presenti i consiglieri Rossella Silano, Giovanni Silano, Mario Ciccone e Massimiliano Vernacchia.

“L’augurio è che possa continuare ad essere una luce di speranza per la sua famiglia e per le nuove generazioni del nostro territorio. Il sindaco e l’amministrazione comunale di Villanova del Battista, esprimono gli auguri più affettuosi per lo straordinario traguardo di vita raggiunto”.