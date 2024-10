Ariano: palo inclinato davanti ad un'abitazione: va sostituito urgentemente Costituisce un serio pericolo per residenti, automobilisti e pedoni

Un palo inclinato davanti ad un'abitazione che potrebbe cadere da un momento all'altro su auto e pedoni. La segnalazione arriva da via Giacomo Matteotti 54/E ad Ariano Irpino. Una residente in data 30 marzo 2022 (sono trascorsi abbondantemente due anni e otto mesi) ha protocollato una richiesta urgente di rimozione e sistemazione al comune ma la lettera è stata completamente ignorata.

Il numero di protocollo è il seguente: 0008995. In questo modo speriamo di facilitare anche la ricerca. Il numero del palo invece: 064020.

La lettera era stata indirizzata al sindaco e per conoscenza alla polizia municipale e ufficio tecnico comunale. La strada in questione in questi giorni verrà percorsa da tante persone a piedi, dirette nel vicino cimitero in vista della commemorazione dei defunti.

Si riuscirà a rimuovere a sostituire il palo prima accade una trageda? Una situazione analoga esiste anche all'imbocco di rione Tranesi, lato via XXV Aprile e all'ingresso del piano di zona unita agli alberi anch'essi inclinati.