Occhio alla vista: successo per lo screening gratuito ad Ariano L'iniziativa promossa dal Lions club

Successo per lo screening gratuito "Occhio...alla vista!", organizzato dal Lions club ad Ariano Irpino. Il service è andato ben oltre le aspettative, tante le persone che hanno giovato dell'iniziativa.

"Un sentito ringraziamento va a don Ottone Morra della parrocchia di Santa Barbara, all'Asl di Avellino diretta da Mario Ferrante per il supporto all'iniziativa e al Gaetano Iovino medico oculista, chirurgo che appoggiando l'iniziativa, ha dedicato il proprio tempo mostrando disponibilità con professionalità e garbo".

Nel mondo le persone affette da glaucoma sono circa 76 milioni, circa 1 milione nel nostro Paese, di cui però più o meno la metà non è consapevole di esserne affetta.

Gran parte della popolazione non sa che cosa è il glaucoma e del grave rischio di perdita della vista che ne consegue. E anche chi ha sentito parlare di questa patologia e la conosce pensa che i sintomi siano riconoscibili e permettano di accorgersene in tempo. Ma non è così.