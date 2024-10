Ariano: strada ad alto rischio per i pedoni e alloggi privi di manutenzione Ecco rione San Pietro ad Ariano Irpino

Auto che sfrecciano a tutte le ore incuranti dei pedoni in strada. Accade all'ingresso di rione San Pietro ad Ariano Irpino.

I residenti lamentano l'assenza di bande sonore, nei pressi di un tabacchi e il piazzale del quartiere.

Sono tanti i furbetti che attraversano il quartiere per evitare di restare incolonnati lungo la statale 90 delle puglie in via Maddalena, soprattutto nelle ore di punta. Ma il rischio di essere investiti per gli abitanti è a portata di mano.

E nello stesso rione ancora nessuna novità per quanto riguarda la manutenzione degli alloggi popolari.

Una palazzina di proprietà dell'Acer all'ingresso di rione San Pietro, di fronte al piazzale, versa in condizioni assai precarie.

Alloggi di vecchia costruzione senza un minimo di manutenzione nel corso degli anni. Basta guardare la facciata d'ingresso in che condizioni versa con il ferro ormai completamente uscito fuori. Per non parlare delle condizioni interne. A nulla è servino finora ogni appello all'Acer Campania.