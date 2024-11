Ariano rischio trasferimento Inps, Fabio Gambacorta: "Sarebbe una grave perdita" Preoccupa un documento, datato 7 novembre 2024

Sembrerebbe sempre più concreta la possibilità che l'ufficio Inps, situato storicamente ad Ariano Irpino, potrebbe presto essere trasferito in altro comune. Una importante istituzione presente sul tricolle da oltre 50 anni. La prima sede a Palazzo Gambacorta, poi successivamente a Palazzo degli Uffici in piazza Garibaldi e dal 2011 nei locali di piazza Mazzini. Il sito Inps pubblica il bando che l'ufficio regionale ha emanato a giugno 2022 per la ricerca di un nuovo locale. Come si è concluso? Quali impegni erano stati chiesti dall’Inps?

A formulare queste domande a ad accendere i riflettori su quello che potrebbe concretizzarsi come un nuovo scippo alla città è Fabio Gambacorta Azione Ariano, da sempre attento alle questioni del territorio.

"Andando più a fondo si scopre un secondo documento, datato 7 novembre 2024, da cui si evince chiaramente l’interesse di Inps a valutare nuovi locali oltre che ad Ariano anche a Grottaminarda. Per caso l’Inps ha chiesto al comune di Ariano un adeguamento dei locali attuali oppure nuovi locali dove stabilire gli uffici? È ovvio che l’Inps non usufruisce gratuitamente dei locali, ma paga regolare affitto al comune.

Ora ci si chiede come si sia attivato il comune di Ariano da giugno 2022 per migliorare i locali e se magari abbia pensato di proporre immobili alternativi come l’ex tribunale o l’ex caserma carabinieri. Vogliamo essere fiduciosi sperando che le inadempienze di cui si parla non compromettano la presenza storica di un ufficio così importante per Ariano Irpino".