Ariano: lo spreco di Santa Regina e l'acqua che manca nelle case Un novembre così drammatico non si era mai visto negli anni

"Santa Regina" mia aiutaci tu, staranno esclamando da giorni gli abitanti di questa contrada da anni alle prese con una viabilità pietosa e come se non bastasse con una rete idrica colabrodo. E' qui che ci viene segnalata un'ennesima perdita spaventosa, non molto distante dall'altra già riportata qualche giorno fa.

Qui siamo lungo il tratto che si dirama con Pignatale altra zona, terra di nessuno dimenticata da oltre venti anni.

A nulla sono servite le tante battaglie di Nicola Perna uno dei residenti. E intanto mentre stiamo scrivendo, il telefono squilla a raffica, la gente ci segnala che i rubinetti sono ancora a secco. L'acqua non è ancora tornata nelle case.