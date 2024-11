San Martino, disappunto di alcuni esercenti: "Santo Patrono, festa a metà" Parte del centro storico "escluso" dalla manifestazione

Mandata in archivio la festività del Santo Patrono, a San Martino è tempo di bilanci ma anche di polemiche.

Se l’amministrazione e gli organizzatori si ritengono soddisfatti per la riuscita dell’evento - con tante persone che hanno fatto tappa in paese anche per non perdersi il tradizionale “cicatiello” - altrettanto non si può dire per gli esercenti del centro. Almeno, per una parte di essi.

Diversi rappresentanti delle attività a ridosso di Piazza Del Balzo, infatti, hanno lamentato una “disparità di trattamento” che non è piaciuta.

In particolare, la decisione di concentrare le casette e gli stand della festa solo su parte di Corso Vittorio Emanuele, escludendo di fatto quella parte del centro storico.

E il risultato è stato abbastanza evidente, con un passeggio che si è concentrato solo in alcune aree dell’arteria principale, ignorando l’altra.

Di qui il disappunto di alcuni commercianti del centro di San Martino, che si sono sentiti non solo trascurati ma anche penalizzati dalle scelta dell’amministrazione locale.