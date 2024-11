Ariano e il dramma acqua, il calvario delle casalinghe: non ce la facciamo più "Viviamo da giorni nel caos totale e nessuno sa darci una risposta"

Piatti, pentole e posate da lavare, tutto resta ammassato in cucina, bucato sospeso e lavatrici ferme. Massaie disperate senz'acqua nelle case.

"Viviamo da giorni nel caos totale - ci dice una donna da località Serra ad Ariano Irpino - nessuno può immaginare come stiamo vivendo. Ci sono persone che non sanno davvero cosa vuol dire stare senz'acqua. Mi riferisco a qualche località del centro dove l'acqua non viene a mancare neppure quando si verifica un guasto generele. I rubinetti sono sempre attivi. E noi invece? Possiamo anche crepare. E chi ci pensa".

Stesso analogo calvario in contrada Frolice e zone limitrofe. Ci sono famiglie da due giorni senz'acqua e nessuno sa dare loro una risposta. Letteramente abbandonati al proprio destino.