Montella: Via libera dalla conferenza dei servizi all’ospedale di comunità Arrivati tutti i pareri necessari per cantierare il progetto

Via libera dalla conferenza dei servizi all’ospedale di comunità di Montella, in via San Francesco. Nell’ambito della Conferenza sono arrivati tutti i pareri necessari per cantierare il progetto.



Il piano, che ora può partire, prevede la realizzazione di 30 posti letto e relativi servizi. Tra questi, area degenza (low-care) con relativi spazi di supporto, locali per l’accoglienza degli utenti e del personale sanitario; locali ad uso amministrativo; area servizi generali e logistici (magazzini/depositi, area pulizia); area locali tecnici impiantistici.



Il servizio di degenza garantisce, inoltre, l’assistenza notturna con medici della continuità assistenziale presenti nella struttura o convenzionati, per i quali verrà predisposto l’utilizzo notturno del locale medici di uno dei due livelli di degenza; l'assistenza dello psicologo assicurata da medici operanti nella struttura o convenzionati (saranno ospitati in uno dei tre ambulatori dello stabile); il servizio cucina e lavanderia.



Ai piani primo e secondo verranno allestite due medicherie per le visite specialistiche. Gli interventi interni riguardano l’adattamento dell’edificio esistente alla nuova funzione, basandosi su un approccio di tipo conservativo, quindi attuando le minori modifiche possibili al layout interno esistente.



“Con il semaforo verde da parte della conferenza dei servizi - dice il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane - si raggiunge una tappa fondamentale per la realizzazione dell’ospedale di comunità. Siamo finalmente vicini al traguardo. Un importante obiettivo per l’amministrazione comunale che sta lavorando senza sosta a questo progetto”.