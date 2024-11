"Accendiamo le luci" contro la violenza di genere: pronto il programma Promossa dalla cooperativa sociale La Goccia e dai comuni dell’Ambito Territoriale Sociale A02

Inizierà lunedì 18 novembre, sette giorni prima del 25 novembre, giorno in cui ricorre la Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza di genere, l'iniziativa "Accendiamo le luci", promossa dalla cooperativa sociale La Goccia e dai comuni dell’Ambito Territoriale Sociale A02 Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Sant'Angelo a Scala, Summonte,Contrada e Forino.

Lunedì si terrà a Mercogliano, presso l’aula consiliare “Tosone” del comune di Mercogliano, alle 17:30 la conferenza stampa di presentazione e a seguire, in ognuno dei sette comuni coinvolti, sarà acceso un lampione, simbolo della volontà di porre un’attenzione nuova, una volontà condivisa dalla comunità locale di portare alla luce la violenza di genere e contribuire alla rottura del muro dell’indifferenza che sembra essere, ora più che mai, indistruttibile.

Simbolica anche la location della strada, per stimolare una reale riflessione su una tematica che tocca tutti ed è vicina ad ognuno di noi, più di quanto possa sembrare.

Il progetto coinvolge anche le scuole che hanno realizzato i contenuti e i messaggi protagonisti di questa settimana di sensibilizzazione, che si concluderà con un convegno, lunedì 25 novembre alle 10, presso l’Istituto Comprensivo “Aurigemma” di Monteforte Irpino.