Sindaci esclusi alla cerimonia, Repole: "Polemica di cattivo gusto, non è vero" La risposta immediata della sindaca di Sant'Angelo dei Lombardi a Francantonio Rossi

"Trovo veramente di cattivo gusto in questa giornata di commemorazione importante per la nostra terra, la dichiarazione alla stampa di Francantonio Rossi, vicesindaco di Guardia Lombardi, in merito all'esclusione a suo dire di diversi sindaci alla commemorazione del 23 novembre a Sant'Angelo dei Lombardi.

Non corrisponde assolutamente a verità quanto affermato. Evidentemente Rossi non è informato, non sa che che il sindaco di Guardia Lombardi ha partecipato alla cerimonia e come lui tanti altri della provincia di Avellino. Tutti i sindaci sono stati inviti all'evento".

Immediata la risposta della sindaca di Sant'Angelo dei Lombardi Rosanna Repole alla nota del vice sindaco di Guardia Lombardi Francescantonio Rossi.

"Ritengo che sia davvero una strumentalizzazione politica inopportuna, lo ripeto in questo giorno di memoria. O forse non so, se sono stata io disattenta nel ricordarmi ed invitare un solo sindaco che ha vinto le elezioni a Guardia Lombardi e che si chiama Francescantonio Siconolfi".