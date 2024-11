Lavori nel centro storico ad Ariano: scatta il divieto, ecco dove Ordinanza della polizia municipale

Con ordinanza della polizia municipale è stata disposta il divieto di circolazione veicolare e pedonale lungo via Marconi (tratto compreso tra Via Werthmuller e Via Albanese) dalle ore 6,00 del giorno 28 Novembre 2024 alle ore 24,00 del giorno 12 gennaio 2025, al fine di al fine di consentire la cantierizzazione e l’avvio delle opere previste dal progetto di “Riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione del centro storico con interventi di rigenerazione fisica e sociale del sistema delle piazze”.

Sarà consentito il transito pedonale esclusivamente indirizzato alle abitazioni dei residenti nell’area direttamente o indirettamente interclusa, nonché all’utenza delle attività produttive ed uffici pubblici ivi ubicati.

Per l’effetto, nel medesimo periodo è riaperto il transito anche veicolare lungo la via Werthmuller, con circolazione a senso unico e direzione di marcia verso la via tribunali e, analogamente, lungo quest’ultima, con direzione di marcia verso piazza Garibaldi