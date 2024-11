Addio ad Antonio Falessi, Vigorita: "Ha dato grande impulso alle eree interne" Fu commissario straordinario del consorzio di bonifica dell’Ufita, tra la fine degli anni 80 e 90

Profondo dolore e costernazione ha suscitato al consorzio di bonifica dell’Ufita la scomparsa di Antonio Falessi. Il presidente Francesco Vigorita, appresa la triste notizia, ha voluto esprimere ai familiari, con una toccante lettera, la Sua vicinanza e quella del consorzio.

"Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere una grande persona che si è contraddistinta per onestà, professionalità, competenza e disponibilità nello svolgimento delle prestigiose e delicate funzioni pubbliche che gli sono state affidate.

Come coordinatore dell’assessorato all’agricoltura della regione Campania, con le sue idee innovative e con il suo operato trasparente, creativo e pragmatico è diventato un esempio ed un riferimento per tutti ed ha consentito all’agricoltura campana di crescere e di essere protagonista in Italia, in Europa ed in tutto il mondo.

Come commissario straordinario del consorzio di bonifica dell’Ufita, tra la fine degli anni ’80 e ’90, ha dato un impulso alla realizzazione di opere pubbliche strategiche ed ha promosso iniziative, studi e ricerche scientifiche ed applicate in agricoltura che hanno lasciato un segno indelebile di promozione dello sviluppo socio-economico del comprensorio di bonifica, delle aree interne della Campania e dell’Italia meridionale".

Queste le parole usate dal presidente Francesco Vigorita, a nome suo personale, dei consiglieri, del collegio dei revisori e del personale tutto per esprimere le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e ai familiari di Antonio Falessi.