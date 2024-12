Ariano: cinghiali in villa comunale e nel traffico di Cardito Il timore è che possa arrecare ulteriori danni al polmone verde della città addobbato per il Natale

Cinghiale a spasso lungo i viali spaventa gli amanti della camminata e i bambini. Accade sempre all'interno della villa comunale e soprattutto nelle ore serali.

Sono in tanti a poterlo testimoniare. Potrebbe essere lo stesso segnalato in via fontananuova tra le auto in transito. Il timore è che possa arrecare ulteriori danni al polmone verde della città addobbato per il Natale.

Un altro cinghiale di grosse dimensioni è comparso invece ieri sera in maniera insolita lungo la statale 90 delle puglie all'altezza del carcere Campanello tra le auto in transito.

Ci mancava solo lui nel traffico di Cardito. Qualcuno lo ha anche immortalato. In aumento ormai ovunque, nei centri abitati, ma qui in modo particolare non si era mai visto.