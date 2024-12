Grottaminarda, giunto dissestato sul ponte: dalla provincia non più di una pezza La situazione resta estremamente pericolosa

Domenica scorsa ci siamo occupati del giunto stradale dissestato e della sua pericolosità estrema lungo la statale 90 delle puglie a Grottaminarda, sul viadotto attraversato dal fiume Ufita in contrada Piani. Un serio rischio per gli automobilisti in transito che sfrecciano ad alta velocità senza alcuna possibilità di evitare l'impatto. Il giunto è fuoriuscito completamente dalla sede stradale in direzione Grottaminarda-Flumeri e risulta essere tagliente tanto da provocare lo scoppio di pneumatici alle auto. Avevamo rivolto un appello urgente a chi di competenza, al fine di scongiurare una tragedia in un tratto già tristemente noto.

La provincia è intervenuta mettendoci una "pezza", ma nel vero senso della parola. Nulla di più.

La situazione resta assai precaria. La tratta in questione necessiterebbe di una ristrutturazione totale dei giunti. Una pezza di asfalto non è certo il modo migliore per risolvere il problema. O almeno la si metta in maniera decente. Ma qualcuno forse direbbe: meglio questo che niente...