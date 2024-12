Ariano, Stazione in lutto: si ferma l'ultimo treno dell'umiltà: ciao Gabriele Se ne va lo storico presidente simbolo del calcio minore e padre putativo di tanti giovani

Non è stato solo un presidente, ma soprattutto un grande educatore in quella parte di Ariano da anni dimenticata ma viva e dinamica grazie alla forza di volontà dei residenti. Persona perbene e buona. Un simbolo della Stazione e del calcio arianese, quello fatto di sacrifici e sforzi personale. E proprio per la Stazione aveva da sempre grandi sogni e progetti. Ma non è stato mai ascoltato abbastanza.

Con Gabriele Scaperrotta se ne va un'epoca bellissima del calcio minore. La sua adorata Stazione di sfide ne ha vinte negli anni e di talenti ne ha conosciuto, grazie alla sua determinazione e costanza. Poche persone ma buone al suo fianco e tanti giovani diventati uomini grazie ai suoi insegnamenti.

Un padre di famiglia per tutti, distributore di valori veri sempre più lontani oggi nel calcio. Poche risorse a sua disposizione, ma nonostante ciò Gabriele non ha mai elemosinato, anno dopo anno, con quel suo passo lento e dolce verso la panchina del Silvio Renzulli, sin dagli anni della terra terra battuta si è sempre rimboccato le maniche, senza fare mai rumore ma scegliendo la via del silenzio con quel suo sorriso dolcissimo.

La stessa linea educativa che ha trasmesso a tutti i suoi allievi. Oggi la Stazione è in lutto e lo piange. L'ultimo treno dell'umiltà si è fermato per sempre: addio Gabriele grande presidente dal cuore d'oro.

Lascia la moglie Aurelia, e i figli Maria Grazia e Angelo. Camera ardente allestita all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Funerali oggi pomeriggio alle 16.30 nella chiesa di San Giovanni Evalgelista alla Stazione.