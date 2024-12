Luca Pannese: "Con Gabriele Scaperrotta se ne va una memoria storica" La scomparsa del presidente della Stazione, che ha visto nascere la proloco Ariano nord est

"Oggi perdiamo una delle ultime memorie storiche del nostro quartiere, oggi è andato via il presidente Gabriele Scaperrotta".

A parlare è il presidente della proloco Nuovamente Luca Pannese, con il quale Gabriele ha sempre avuto un rapporto cordiale, di amicizia e grande collaborazione.

"Gabriele sei stato una persona onesta, discreta, umile, una persona che non si è mai risparmiata, che ha sempre investito se stesso per il bene dei giovani, del quartiere e per la nascita della proloco Ariano nord est.

Hai modellato, cresciuto generazioni di ragazzi con la passione del calcio. Sei stato presenza costante e silenziosa. Sei e sarai sempre, Il Presidente! Buon viaggio... con amore dalla proloco Nuovamente.