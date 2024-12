Ariano, Variante Manna-Tre Torri: difficoltà enormi per raggiungere Orneta Appello urgente alla Provincia di Avellino: intervenite subito

Sono diventati davvero impercorribili e ad altissimo rischio i due innesti della Variante Manna-Tre Torri che portano alla località Orneta-Casone ad Ariano Irpino. Siamo in prossimità del viadotto Monaco lungo la statale 90 delle puglie.

I due accessi sia all'andata che al ritorno dono diventati un percorso di guerra. Il continuo transito giornaliero dei mezzi pesanti in andata e e ritorno al cantiere della stazione Hirpinia ha contribuito a peggiorare una situazione già precaria da anni.

Un tratto, quello in questione che viene utilizzato anche per raggiungere da questo versante Villanova del Battista, Flumeri, Zungoli, Savignano Irpino e Monteleone di Puglia. Alcune tabelle cadute a causa delle intemperie sono state portate via e mai più ricollocate al loro posto.

Le competenze qui sono della provincia di Avellino ma si potrebbe anche intavolare un discorso di collaborazione con ferrovie dello stato.

L'asfalto in entrambe le direzioni è una groviera. Non si contano i danni alle autovetture. Viene sollecitato l'ente di palazzo Caracciolo affinchè si possa intervenire con la massima urgenza prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare con le avverse condizioni meteo.