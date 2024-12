Ariano: postamat perennemente fuori servizio a Cardito: è un disagio enorme L'odissea degli utenti nel piano di zona. Sportello più volte guasto che funzionante

Un postamat di quelli nati sotto una cattiva stella, continuamente fuori servizio. Per dirla in parole semplici, più volte guasto che funzionante. Un problema ben noto alla direzione centrale delle poste ma mai portato a soluzione.

Negli anni scorsi è intervenuto in più di un'occasione l'allora deputato Generoso Maraia. Venne adottato qualche provvedimento, ma il problema non si è mai risolto.

Nelle ultime ore lo sportello è rimasto di nuovo fuori servizio. Si tratta dell'unico postamat in periferia, nel piano di zona, oltre a quello presente in centro davanti alla sede centrale Calvario.

Per non parlare della mancanza di una tettoia per ripararsi dalle intemperie o dal sole in estate. Nulla a che vedere con la bellissima struttura chiusa, riservata e dignitosa a Grottaminarda.

La domanda è semplice: Ma si può sostituire una buona volta e per sempre questo postamat anzichè procedere a continue riparazioni? O le cause sono da attribuire ad altri problemi o decisioni interne che non sappiamo? Attendiamo una risposta.