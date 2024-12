Ariano: babbo Natale pronto ad omaggiare i bambini nella sede operativa Aios L'appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 dicembre

La bottega del regalo che in silenzio insieme all'associazione Aios ha raccolto giocattoli e tanto altro ancora durante l'anno che volge al termine, si appresta a vivere con gioia il Natale. E' il momento della distribuzione dei ragali.

Nella sede della protezione civile di via Parzanese, ex mercato coperto, babbo Natale e il suo elfo aspetterà tutti i bambini per regalare doni e dolciumi.

L'appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle ore 16.00 alle 20.00 nella sede operativa Aios. "Scrivi la tua letterina per babbo Natale, vi aspettiamo per omaggiarvi di tanti doni bellissimi".