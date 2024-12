Ariano: Da tre mesi al buio per colpa di un palo legato e abbandonato Nuovo appello all'area tecnica comunale

Sono trascorsi tre mesi e il Natale e quasi sicuramente il 2024 si concluderà con un nulla di fatto. Il palo caduto legato con una fune ad una recinzione di ferro in località San Tommaso ad Ariano Irpino è ancora lì e gli abitanti di questa zona, parliamo di diverse famiglie sono senza illuminazione pubblica.

Accade al corso Vittorio Emanuele, a pochi passi da via Maddalena e dall'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Tutto è partito come si ricorderà dalle forti folate di vento nell'ottobre scorso, in cui è rimasto coinvolto da un lato un albero con caduta rami e dall'altro un palo fatiscente della pubblica illuminazione tanto da dover richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per la presenza dei cavi tranciati.

Da allora non si è mosso nulla. Il palo arrugginito alla base è stato legato all'inferriata che costeggia la strada, in una zona dove tra l'altro esiste una frana perenne, anch'essa abbandonata a se stessa e la zona è rimasta totalmente al buio.

Si è capito benisssimo che l'impresa addetta alla pubblica illuminazione da tempo non è operativa in città. Lo si evince dai numerosi lampioni spenti in molte zone della città, dal centro alle periferie e zone rurali.